Cauã Reymond está no olho do furacão, desde que surgiram boatos sobre o comportamento explosivo do ator, nos bastidores de "Vale Tudo".

A alta cúpula global recebeu denúncias de que Cauã (Cesar Ribeiro) queria ensinar a arte de atuar para alguns, queria dirigir outros atores e ainda reclamava de tudo. Ele nunca escondeu o desejo de exercer os cargos de produtor executivo e diretor.

Bella Campos (Fátima Acioli) teria discutido com o ator com direito a dedo em riste. O clima começou a pesar nos domínios globais.

Humberto Carrão (Afonso Roitman), com seu jeito amigável, teria tocado no galã e ele não teria gostado nem um pouco da invasão.

Para completar o quadro, ex do galã soltaram indiretas nas redes sociais. Mariana Goldfarb fez um texto que foi recebido como um recado para Reymond. “Tudo que falei sobre misoginia, violência, machismo. Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, cutucou.

Grazi Massafera não ficou de fora e só postou uma foto com uma xícara na mão com a seguinte escrita: "Lágrimas do patriarcado". Os dois são pais da pequena Sofia.

Andreia Horta, que contracenou com Cauã em "Um Lugar ao Sol", foi mais longe. Ela fez um textão nas redes sociais e detonou alguém. Muitos acreditam que o recado seja para Cauã, já que ela, também, não deu nomes.

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?", questionou a atriz.

A direção da novela e o complaince da Globo já começaram a agir. Além de tentar resolver o caso, eles temem que a polêmica possa prejudicar o desempenho da novela no Ibope.

Audiência

Depois que a bomba estou nos últimos dias, já dá para perceber que cresceu a curiosidade do público com o desenrolar da trama.

Após ficar na casa dos 20 e 22 pontos, "Vale Tudo" apresentou uma leve reação, após o bafafá. Na segunda (14), a novela cravou 23,5 pontos de audiência. Na terça (15), o placar foi de 24.

Observando as primeiras marcas, até aqui, a metanovela não esbarrou em "Vale Tudo".