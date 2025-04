Reprodução SBT/ YouTube Ratinho e Virginia

Ratinho, de 69 anos, diz que "levar internet para televisão é uma bobagem". O contratado do SBT, emissora que tem apostado em influenciadores digitais na programação, ainda falou sobre a audiência televisiva conquistada por Virginia, que se consolidou na web e depois foi chamada para apresentar um programa aos sábados no canal.

As declarações do apresentador foram dadas durante participação no programa "Pânico", da Jovem Pan News. "Ela tem uma baita audiência na internet. Lá [no SBT], tem 4 pontos”, começou ele, em referência aos índices alcançados pela mulher de Zé Felipe na emissora da família Abravanel.

“A gente dá pitaco, mas nem sempre é ouvido”, prosseguiu. Em seguida, o comunicador opinou que a tentativa de trazer personalidades da internet para a TV não traz resultados significativos, pois, para ele, são públicos diferentes.





“Acho que querer levar internet para televisão é uma bobagem. O público da internet é da internet, o da televisão é da televisão. Mas tem gente lá que insiste em querer levar”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre a influenciadora e se ela teria acertado no "Sabadou com Virginia", Ratinho respondeu: “Comparado à audiência que ela tem na internet, não”. “Ela levou muita gente famosa, daí dá audiência. Depois, para conseguir gente famosa, os artistas não vão”, continuou.

Gente? Ratinho fala sobre Virginia e diz que influencer não deu certo no SBT: “Comparado à audiência que ela tem na internet, não [deu certo] . Ela tem uma baita de uma audiência na internet, lá [no SBT] tem 4 pontos”. #SabadouComVirgínia #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/QXZHuK1Tx7— Brenno (@brenno__moura) April 16, 2025





Ratinho em entrevista ao Programa Pânico falou sobre a decisão do SBT de querer levar influenciadores para a TV. pic.twitter.com/qlsjLiBYJS — Gabriel Menezes (@briel_menezes) April 16, 2025