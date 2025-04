Reprodução/Internet Record procura novo apresentador para o Canta Comigo

A Record vai reformular o Canta Comigo Teen e deixará de exibir o reality musical nas noites de domingo. A decisão foi motivada pelas transmissões do futebol nacional, que ocupam o horário nobre da emissora.

Com essa decisão, a versão infantil do programa será exibida em um novo dia da semana, ainda não definido, mas com previsão de estreia para o último trimestre de 2025. A mudança também coincide com a saída de Rodrigo Faro, que deixou a Record no fim de 2024. Márcio Garcia também teria negociado com a empresa, mas negou a possibilidade de comandar formatos prontos.

O canal procura um novo apresentador para comandar o reality musical. Segundo a Folha de S.Paulo, Ticiane Pinheiro foi confirmada na equipe e seguirá como repórter de bastidores, função que já desempenhava nas últimas edições do programa.

Canta Comigo Teen

O Canta Comigo Teen acompanha crianças e adolescentes em apresentações musicais para um painel de 100 jurados, composto por cantores, DJs e produtores musicais. Os candidatos precisam conquistar o maior número possível de votos dos jurados, que se levantam e cantam juntos quando impressionados com a performance no palco.