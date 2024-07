Marcelo de Assis [object Object]

A popstar Sabrina Carpenter foi recrutada para estrelar um comercial de café expresso em Paris que visa promover as Olimpíadas da capital francesa em 2024.

Em um novo vídeo hilariante promovido pela emissora norte-americana NBC para os jogos de 2024 estreado nesta segunda-feira (15), Sabrina Carpenter aparece um pouco desnorteada com o seu café expresso – uma alusão natural ao seu megahit Espresso – enquanto conversa com um fã inesperado em um café parisiense.

“Sim, eu sou Sabrina Carpenter” , diz a cantora a um pássaro azul animado que pousa em sua mesa e começa a cantar para ela. “Acalme-se, acabamos de nos conhecer”.

“O que estou fazendo em Paris?” , questiona Carpenter enquanto que o pássaro continua a cantar. “Não é óbvio? As Olimpíadas. A incrível cerimônia de abertura no Sena, o retorno épico de Simone (Biles), a rivalidade EUA-Austrália na piscina e o homem e a mulher mais rápidos do mundo – Noah (Lyles) e Sha’Carri (Richardson) – correndo pela equipe dos EUA. Nunca estive tão animado com nada em minha vida.”

A propaganda da NBC mira em um ponto de vista da vida real, mostrando que Sabrina Carpenter não está realmente tendo um momento de “princesa da Disney”, mas apenas falando consigo mesma: “Você precisa se comportar!”, diz a artista ao pássaro inexistente, rindo com toda aquela situação. “Você é louca!”.

Enquanto isso, um garçom observa antes de dizer a um colega de trabalho em francês: “Acho que ela já tomou café expresso suficiente”.

Sabrina Carpenter revela faixas do álbum ‘Short n’ Sweet’

No último dia 9, a cantora Sabrina Carpenter revelou as faixas de seu novo álbum Short n’ Sweet . Serão 12 músicas, incluindo Espresso e Please Please Please .

Com lançamento confirmado para o dia 23 de agosto , o disco já está disponível para pré-venda e pre-save nas plataformas digitais.

A tracklist é composta por: Taste, Please Please Please. Good Graces, Sharpest Tool, Coincidence, Bed Chem, Espresso, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno, Lie To Girls e Don’t Smile.

Vale lembrar que recentemente Sabrina comemorou o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard .

“MEU PRIMEIRO #1 no Billboard HOT 100!!!!!!! E Espresso em #4.. Estou imensamente grata por isso certamente vou lembrar-me sempre deste dia para o resto da minha vida!”, afirmou no Instagram.

“Amo profundamente esta música”, disse sobre Please Please Please, seu segundo single de Short n’ Sweet.

“Obrigado a todos os que ouviram e tornaram tão divertido ter estas músicas no mundo. Mais virão em breve”, finalizou.

Atualmente, as faixas Espresso e Please Please Please também ocupam o topo da playlist do Spotify Top Global atrás apenas de Birds of a Feather de Billie Eiish .

Vale destacar que Short n’ Sweet terá uma edição especial em vinil azul pela Universal Music , via Island Records . O produto já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

O teaser, inspirado nos anos 1980 , mostra Sabrina dançando enquanto os nomes das faixas aparecem no vídeo. Ao exibir o vinil azul , o locutor anuncia a pré-venda.

Confira: