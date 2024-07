The Music Journal Brazil [object Object]

Foto: @gblls

Consolidando um ritmo único dentro do sertanejo, os cantores do Us Agroboy trazem cada vez mais o hip-roça como uma forte vertente do gênero. Desta vez , Jota Lennon e Gabriel Vittor apresentam o single C huva de Arroz na Fazenda , já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , que chega para marcar o lançamento do novo álbum Hip Roça .

A canção traz o romantismo do duo Us Agroboy e também uma continuação de Consequências de Amar Um Cowboy , um dos grandes sucessos da dupla que conta a história do peão que largou um grande amor. Dessa vez, em Chuva De Arroz na Fazenda , a história fala do sonho desse cowboy se casar.

Chuva de Arroz na Fazenda também ganhou um clipe oficial com direito a casamento na igreja e participação especial dos artistas, os noivos foram Gabriel Vittor e Gabi Parpinelli (namorada do cantor) e Jotinha atuou como padre.

Nas redes sociais, a dupla surpreendeu os fãs com fotos misteriosas de um casamento, levando o público a acreditar que Gabriel e Gabi haviam se casado de verdade.

“Temos um estilo único e diferente e ficamos felizes em ver que estamos sendo referência para muitas outras duplas e artistas. Nosso álbum vem com uma pegada muito forte no hip-roça, queremos levar nosso som para todo o Brasil” , comenta Jotinha .

Atualmente, Us Agroboy conta com mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais e 350 milhões de visualizações no YouTube .

Us Agroboy lançou ‘Roça no Topo’ em agosto de 2023

A dupla sertaneja Us Agroboys lançou no dia 7 de agosto de 2023 o álbum completo de Roça no Topo , projeto gravado na casa Villa Country em São Paulo , no mês de novembro de 2022 . O disco já está disponível em todas as plataformas digitais.

O Us Agroboys trabalha conta com o conceito Hip-roça , criado pelos artistas com a mistura de ritmos e batidas nas canções, com 19 faixas o álbum conta com participações de peso, como Ana Castela em Eu Minto , Guilherme & Benuto em O Risca Faca da Vida , Xand Avião em Rei do Mato , Maneva em Chuva na Poeira , Léo & Raphael em Roça no Topo , entre outros.

Considerados uma das revelações do novo agronejo , a dupla vem se destacando por contar a vida da roça em forma de música, retratando o cotidiano de milhares de brasileiros em uma mistura de sertanejo e rap .

“Esse é um projeto muito especial para nós, tivemos a oportunidade de cantar ao lado de grandes referências para nós e colocarmos toda a nossa história e vivências na letra das músicas. É incrível sentir a energia e receptividade do público em cada lançamento”, Jota Lennon .

E para encerrar o projeto que contou com diversos clipes, a dupla lançou, Consequências de um amor de cowboy , com a participação da consagrada dupla Fernando & Sorocaba em uma canção mais romântica.

Os vídeos lançados podem ser vistos no canal oficial da dupla no YouTube , e os áudios em todas as plataformas de música. Atualmente, o Us Agroboy conta com mais de 166 milhões de visualizações no YouTube e 4,2 de ouvintes mensais no Spotify .

Confira Chuva de Arroz na Fazenda :