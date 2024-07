Marcelo de Assis Natiruts: rombo de R$ 1 milhão faz grupo pedir explicação à Sony

Foto: Sony Music

O pagamento de royalties que as gravadoras devem cumprir com os seus artistas é um tema recorrente no atual momento das plataformas digitais. Reclamações sobre o assunto não cessam em diversos países e muito menos no Brasil.

Agora, o grupo de reggae Natiruts , um dos grandes expoentes do gênero no país, resolveu acionar a gravadora Sony Music Entertainment depois que seus integrantes identificaram um rombo estimado em R$ 1 milhão nos pagamentos de royalties, segundo informações iniciais do portal Metrópoles .

Para que o Natiruts chegasse a esse ponto, o grupo realizou uma auditoria nos demonstrativos de pagamento e nos contratos celebrados com a Sony. Alguns detalhes dessa auditoria chamaram a atenção do Natiruts, que identificaram diferenças nos percentuais pagos para o que foi acordado em contrato .

Além disso, o grupo também verificou que alguns descontos foram realizados nos valores recebidos por atividades como confecção de capas de CD e DVD , algo que não teria nenhuma relação com o trabalho no streaming.

Ainda de acordo com a publicação, o Natiruts , que está em sua turnê de despedida , tem se mantido com as rendas dos shows, já que, segundo os artistas, os pagamentos que recebem dos serviços de streaming não podem ser considerados pilares em sua estrutura financeira.

Em 2023, o Natiruts lançou um álbum ao vivo na Argentina

Carregando uma mensagem maior que apenas a sua música, a banda Natiruts lança um álbum que ultrapassa as fronteiras e mostra o tamanho do grupo. Intitulado En Vivo En Argentina , o disco está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music e foi gravado em Buenos Aires , no Luna Park , com dois dias de ingressos esgotados, para um público total de 14 mil pessoas .

A data escolhida para o lançamento do projeto não é por acaso – 20 de julho , o Dia Internacional do Amigo , e, como é conhecimento público, a amizade é um dos temas centrais da banda brasiliense.

Alexandre Carlo falou sobre a singularidade do novo trabalho, que traz 16 faixas : “Um show para fãs, com músicas lado B, diferente de todos os outros já lançados até agora”.

O repertório traz músicas como Você Me Encantou Demais, Serei Luz, No Mar e Groove Bom , com participação do premiado bandolinista Hamilton de Holanda , que foi escolhida para ser o primeiro single.