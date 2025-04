Arquivo pessoal Marcelo Tas anuncia morte do pai: 91 anos na próxima quinta









Marcelo Tas anunciou, nesta sexta-feira (25), a morte de seu pai, aos 90 anos. Ézio Athayde de Souza faria aniversário na próxima quinta-feira (1). A mãe do apresentador, Shirlei Terezinha, faleceu em novembro de 2024.







"A intensidade e suavidade amorosas com que viveu tudo isso preenche meu coração a ponto de quase ofuscar o inevitável vazio", avaliou o comunicador, que destacou a coincidência do pai ter nascido no Dia do Trabalhador: "Soube dosar leveza e firmeza no ofício de professor e advogado ao lado dos afazeres domésticos e prazeres com a família, amigos e Shirlei, sua companheira de vida.

Tas destacou os últimos momentos ao lado do pai, vividos também com seu irmão, Ezinho. O ex-CQC decidou parte do texto à equipe médica responsável pelos cuidados com o veterano. "Se revezaram para que a sua condição frágil o impedisse viver uma vida digna até a sua partida".





"O menino Ezio, 90 anos de estrada, deixa um legado de coragem, ética, humor e afeto. Sempre compartilhando a vida com quem estivesse ao seu redor. Que a forma amorosa de Ezio dar e receber possa ser companhia na vida de cada uma das pessoas que o conheceram. Vá em paz, paizinho, minha gratidão por tudo e além", finalizou.