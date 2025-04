Reproduçao TV Globo Renata Saldanha no 'BBB 25'

A campeã do BBB 25, Renata, revelou seus planos após o reality show em entrevista ao Gshow , nesta sexta-feira (25). A bailarina expressou o desejo de continuar a carreira na dança e falou sobre a possibilidade de participar do "Dança dos Famosos", além de seu compromisso com projetos sociais que apoiam a dança.

Na conversa, Renata destacou a importância da dança em sua vida. "Eu quero continuar dançando. Eu já falei para várias pessoas, eu vou dançar até o dia que o meu corpinho não aguentar mais", afirmou. No entanto, ela explicou que não pode mais se comprometer com uma agenda de competições. "Não consigo mais uma agenda de competição. Demanda muito tempo de ensaio. A gente ensaia sábado, domingo, feriado, todos os dias", completou.

Renata também demonstrou interesse em participar de novas competições, como o "Dança dos Famosos". "Se for um espetáculo, um projeto que eu me propuser a fazer, eu vou mergulhar de cabeça e vou ter o maior prazer porque eu amo muito", disse.

A campeã também se mostrou comprometida com um projeto social de dança que a acompanhou desde a infância. "A gente já viu aquela escola, em muitos momentos, beirando a fechar, de dificuldade mesmo de conseguir [dinheiro]", contou. Renata mencionou o apoio necessário para manter o projeto funcionando, devido ao alto custo de manutenção e ao número de alunos atendidos.

Ela afirmou que, mesmo com a agenda cheia, está disposta a contribuir com a causa. "Eu sei o quanto aquilo foi importante para a gente, na nossa vida. Então, no que a gente puder ajudar, com voz, com apoio, com o que for, com certeza, podem contar com a gente", declarou.

Sobre sua rotina pós-BBB, Renata descreveu o momento como uma verdadeira loucura. "A rotina está meio louca e muito nova ainda. Estou tentando me adaptar, é muita coisa", disse. Apesar disso, ela garantiu que fará o possível para manter contato com seus fãs.

"Eu vou tentar, óbvio, sempre estar dividindo com eles. Porque foram as pessoas que votaram e vibraram muito para que estivesse aqui nesse lugar", afirmou.