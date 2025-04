TV Globo Especial Video Show

A edição especial do Vídeo Show exibida na quinta-feira (24) emocionou o público e movimentou as redes sociais com pedidos para que o programa volte à grade fixa da Globo. O especial fez parte das comemorações pelos 60 anos da emissora, que seguem até segunda-feira (28), com o especial Show 60 Anos .

A homenagem reuniu quadros clássicos e ex-apresentadores que marcaram época no vespertino. Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Monica Iozzi e Otaviano Costa participaram da edição comemorativa, que também contou com o tradicional Falha Nossa , o Túnel do Tempo e bastidores conduzidos por Paulo Vieira.

O reencontro entre Cissa e Falabella foi um dos momentos mais comentados. Os dois dividiram a apresentação do programa entre 1989 e 2001. “Quanta coisa juntos, né?”, disse Cissa, com lágrimas nos olhos. A cena comoveu fãs que acompanharam a dupla por mais de uma década.

Nas redes sociais, o público não economizou elogios. “Só essa abertura já mostrou o potencial do Vídeo Show e a falta que faz na grade da Globo, queremos de volta pra ontem”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Outros seguidores também destacaram o clima leve e divertido da atração.

É mais que necessário o #VideoShow deveria voltar como um programa semanal aos sábados. Podia ser curtinho, 45 minutos, mostrando bastidores, entrevistas e erros de gravação. É tanto material INCRÍVEL que a gente não tem acesso mais! #VideoShowEspecial pic.twitter.com/CDOinIWWCp — Rodrigo Dias (@rodrigofred22) April 25, 2025





a geração video show está em festa pic.twitter.com/OpEgyF7a21 — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) April 25, 2025





Eu nunca vou entender porque a Globo preferiu cancelar a atualizar o Vídeo Show. O formato era muito moderno. Imagina, um programa diário, falando sobre cultura pop, sobre entretenimento, sobre novelas, séries, filmes, shows. Tá aí um programa que deveria voltar... pic.twitter.com/Ijt7DyVhuu— Thiago Barata (@thiagobarata87) April 25, 2025





Eu digo tranquilamente que o #VideoShow poderia voltar como um programa semanal aos sábados. Podia ser curtinho, 45 minutos, mostrando bastidores, entrevistas e erros de gravação. É tanto material INCRÍVEL que a gente não tem acesso mais! pic.twitter.com/XrqKsfxJ1a — Danilo Reenlsober (@Reenlsober) April 25, 2025





A participação de André Marques e Angélica, que reviveram momentos do passado, reforçou o tom nostálgico. O especial ainda brincou com novelas atuais da Globo e fez uma homenagem a nomes históricos do humor brasileiro.

O Vídeo Show ficou no ar por 35 anos, entre 1983 e 2019, e se tornou um dos programas mais longevos da televisão brasileira. A decisão de tirá-lo da programação gerou controvérsia na época, e agora, a repercussão positiva reacende o debate sobre uma possível volta.