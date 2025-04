Foto: Radjah / Creative Commons 30 shows internacionais imperdíveis para você assistir em 2025





A Prefeitura do Rio divulgou, nesta sexta-feira (25), o plano operacional para o show de Lady Gaga. A cantora norte-americana se apresenta em show gratuito na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, no dia 3 de maio.





A festa começa às 17h30, com apresentações de dois DJs convidados no palco montado em frente ao Copacabana Palace. O show principal está previsto para as 21h15 e deve durar cerca de duas horas e meia.

Após a apresentação, a partir de 0h15, outro DJ assume o comando. O cronograma foi passado por Bernardo Fellows, presidente da Riotur, durante coletiva de imprensa realizada no Centro de Operações Rio (COR).

Divulgação/Prefeitura Estima-se que 1,6 milhão de pessoas irão acompanhar a apresentação no local.





O esquema de bloqueios da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) no bairro será semelhante ao do Réveillon. As proibições começam a partir da meia noite de sábado (3), com acesso limitado.

Ônibus fretados não poderão entrar em Copacabana ou estacionar nos bairros vizinhos, como Botafogo, Ipanema, Lagoa e Urca. A partir das 7h da manhã do dia 3, a Avenida Atlântica será totalmente interditada, com bloqueio para veículos em toda a via, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla.





A partir das 18h, apenas ônibus poderão entrar. Após as 19h30, nem ônibus e táxis poderão entrar no bairro. Ao todo, a CET-Rio operará 27 pontos de bloqueio em vias de acesso. A liberação dos bloqueios externos começará às 4h da manhã de domingo, com exceção da Avenida Atlântica, que seguirá fechada para tráfego até às 6h.

A CET-Rio irá disponibilizar 205 operadores de trânsito, 49 motocicletas, 26 viaturas, 10 reboques, 31 painéis de mensagens, 700 placas informativas e 45 faixas de orientação. O MetrôRio terá operação especial com as três estações de metrô de Copacabana abertas durante 24 horas, do sábado para o domingo.





"A expectativa para o evento é a melhor possível. Todos os órgãos estão atuando de forma integrada, com muito planejamento e dedicação para entregar um grande espetáculo", avaliou o responsável.

Fellos prometeu um "show de organização na Praia de Copcabana": "O público pode se preparar para um show inesquecível, digno de uma estrela como a Lady Gaga. Temos certeza de que a ansiedade dos brasileiros é enorme".