Nesta sexta-feira (25), a apresentadora Nadja Haddad emocionou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem pelo primeiro ano de vida de seu filho José, fruto do casamento com Danilo Joan.

Mãe de gêmeos, Nadja enfrentou um dos momentos mais delicados de sua vida ao dar à luz prematuramente no sexto mês de gestação. José e seu irmão, Antônio, nasceram com complicações graves e precisaram de cuidados intensivos na UTI neonatal. Antônio não resistiu e morreu 17 dias após o parto.

A apresentadora, de 44 anos, publicou um vídeo repleto de registros íntimos: desde o anúncio da gravidez, passando pela internação do bebê, até momentos de carinho ao lado do marido e do pequeno guerreiro. Na legenda, ela descreveu a jornada vivida nos últimos doze meses.

"1 aninho. Hoje celebramos um ano do nosso milagre: José Haddad Joan. Foram meses de luta, fé e superação… Muito antes até mesmo do seu nascimento… Que, como todos sabem, foi muito prematuro, nasceu com 650 gramas, mas chegou a pesar apenas 380g… Cada pequeno avanço tem sido vitória que nos enche de esperança e gratidão. Pode ter a certeza, filho, que estamos radiantes! Felicidade que não cabe no peito", escreveu.

No texto, Nadja também relembrou as complicações enfrentadas por José nos primeiros meses de vida e prestou uma homenagem tocante ao filho Antônio, que morreu dias após o nascimento.

"Meu filho, você é a prova de que milagres existem. Já nasceu vitorioso por ter sobrevivido no parto, assim como o seu irmão Antonio que, hoje, mora com o nosso Senhor. José resistiu à bactéria, inflamação e perfuração intestinal, que o levaram a uma cirurgia, insuficiência renal, cirurgia para retirada de hérnias, retinopatia e tantas outras intercorrências. Seu sorriso, meu filho, ilumina nossos dias e nos lembra da força do amor e do poder da fé. Feliz 1 aninho de nascimento, nosso guerreiro! Dos seus pais que te amam muito", finalizou.

