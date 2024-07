Mayra Dugaich [object Object]

Foto: Divulgação / Rock In Rio

Na última sexta-feira (12), a banda britânica Coldplay , liderada pelo vocalista Chris Martin , estreou a faixa inédita Good Feelings durante o show em Roma.

“ We fell in love in the summer/I remember baby, we felt the sun shine through/And we were born for each other, ” Chris canta. “ All the good feelings, for one another/As we danced to the radio.”

Vale lembrar que os fãs do Coldplay já conhecem Good Feelings há alguns anos. Rumores apontam que uma versão da música produzida por Max Martin foi planejada para o álbum de 2021 da banda, Music of the Spheres , como uma colaboração com os Chainsmokers, de acordo com a Rolling Stone.

A nova versão de Good Feelings deverá aparecer no décimo álbum do Coldplay, Moon Music , com vocais da cantora nigeriana Ayra Starr.

Vale destacar que a atual turnê mundial do Coldplay promoveu o álbum Spheres , que teve lançamento em 18 de março de 2022, na Costa Rica. Ela está programada para terminar com dois shows no Eden Park em Auckland, Nova Zelândia, em 16 de novembro.

Coldplay lança o clipe de ‘Fellslikeimfallinginlove’

A banda britânica Coldplay disponibilizou nesta semana o inédito clipe da faixa Fellslikeimfallinginlove , que foi gravado no Odeon de Herodes Atticus , em Atenas , na Grécia , diante de uma audiência convidada via redes sociais da banda e dirigido por Ben Mor . A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Parlophone Records .

O clipe é estrelado pela atriz, escritora e contadora de histórias, Natasha Ofili (Diretora Karen Vaughn , na série da Netflix de Ryan Murphy, The Politician ), que também assina o roteiro e direção criativa.

O vídeo também conta com membros surdos da seção de Língua de Sinais Venezuelana (LSV), do Coro de Manos Blancas (Coro das Mãos Brancas), do El Sistema Venezuela , um conjunto de artes performáticas de renome mundial de Barquisimeto , apoiado em colaboração com a Fundação Dudamel .

O lançamento dá sequência a apresentação da banda no festival Glastonbury , que foi transmitido ao vivo mundialmente pela BBC.

Vale lembrar que o ator Michael J. Fox participou do show do Coldplay tocando guitarra no Festival de Glastonbury, no Reino Unido.

Com seu riff de Chuck Berry e a maneira como ele deu um soco em Biff: senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Michael J. Fox ”, disse Chris Martin ao chamar o ator ao palco fazendo referências ao popular filme De Volta para o Futuro.

Assista: