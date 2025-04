Reprodução / GNT O ator avaliou o pé de famosos e amigos.







João Vicente de Castro afirmou que é podolatra. Como o sufixo " podos " entrega, a palavra tem relação com os pés. O ator, de 42 anos, chegou a avaliar a parte do corpo de famosos, como Isis Valverde, Fábio Porchat e Wanessa Camargo .



Além da fixação, o intérprete de, de "", também revelou que o interesse se estendia ao lado sexual. Por outro lado, não perde o tesão caso o pé da pessoa seja feio, e nem faz questão de chupá-los — apesar de já ter feito a prática.

"Eu tenho uma coisa que eu acho que o pé é uma parte íntima e acho que isso me desperta qualquer tipo de deslumbramento ao ver o pé de outra pessoa que por outro motivo é o meu objeto de desejo", explicou João Vicente no o programa "Não Importa", do Porta dos Fundos.



Gregório Duviver contou que o amigo é entendedor do tema. Por isso, sabe como é o pé de várias pessoas que já viu: "Você tem uma memória fotográfica para pés, inclusive só para pé. Tem uma curiosidade que ele não sabe o nome de ninguém, porque a cabeça dele só tem pé", brincou.

A podolatria

A podolatria é uma prática que envolve a interesse ou excitação sexual por pés. O termo deriva do grego podos ( pé) e latreia ( adoração). Embora nem sempre tenha conotação sexual, é comum que esteja relacionada ao desejo erótico.

Pixabay/Reprodução Mulheres chegam a cobrar R$ 100 por um pack com fotos dos pés

A preferência é considerada um fetiche e, por isso, faz parte de uma categoria conhecida como parafilias — comportamentos sexuais que envolvem fantasias ou impulsos fora do que é convencional. No entanto, a podolatria não é um distúrbio, desde que seja praticada de forma consensual e não interfira negativamente na vida da pessoa.

Esse desejo pode se manifestar de formas variadas: do simples prazer em observar os pés de alguém até o desejo de tocá-los, massageá-los, cheirá-los ou beijá-los. O uso de acessórios como sandálias, meias ou esmaltes específicos também pode intensificar o fetiche.

Plataformas de conteúdo adulto e criadoras relatam o aumento na procura por imagens e vídeos voltados para esse tipo de interesse.