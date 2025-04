Instagram/@leticiacazarre Filha de Letícia e Juliano Cazarré é internada pela 3ª vez no ano

A influenciadora Letícia Cazarré voltou às redes sociais nesta sexta-feira (25) para compartilhar que sua filha caçula, Maria Guilhermina, de apenas dois anos, precisou ser hospitalizada novamente. Esta é a terceira internação da menina somente em 2025.

A pequena, que nasceu com uma condição cardíaca rara chamada anomalia de Ebstein, segue enfrentando uma rotina delicada de cuidados médicos, entre tratamentos intensivos e longos períodos no hospital.

Em seus stories no Instagram, Letícia publicou um vídeo registrando a correria antes da ida à unidade de saúde, feita por meio de ambulância.

Já no hospital, ela dividiu com os seguidores a dificuldade da noite maldormida, marcada pelo ambiente agitado da UTI. “Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais. Isso foi uma das coisas que mais me fez crescer na virtude de paciência nos oito meses seguidos que passei com ela na UTI logo que ela nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz”, escreveu a influenciadora.

Desde o nascimento de Maria Guilhermina, Letícia tem utilizado suas redes como espaço de acolhimento e informação, relatando com transparência os altos e baixos do tratamento da filha.

No fim do ano passado, mãe e filha passaram a virada do ano internadas, após uma internação de 13 dias na UTI para tratar infecções e sinais de pneumonia. Em março deste ano, uma nova hospitalização foi necessária devido a um novo quadro infeccioso.

Além de Maria Guilhermina, Letícia e o ator Juliano Cazarré são pais de outros cinco filhos: Vicente, de 13 anos, Inácio, 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 3, e Estêvão, de 1 ano.