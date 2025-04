Instagram/@cintiachagass Cíntia Chagas leiloa vestido de noiva usado em casamento

A influenciadora digital e professora Cíntia Chagas anunciou nesta quinta-feira (24) que arrecadou R$ 22 mil com o leilão de seu último vestido de noiva , peça usada durante o casamento com o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove(PL). O ex-casal terminou de forma polêmica; a mulher acusou o ex de violência doméstica.

Todo o valor arrecadado será destinado ao Projeto Justiceiras, iniciativa que oferece acolhimento e suporte jurídico, psicológico e social a mulheres em situação de violência.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde Cíntia compartilhou um desabafo poderoso sobre os abusos sofridos no relacionamento e a difícil trajetória até o rompimento.

“Nós apenas erramos. Erramos ao confundir violência com virilidade, proteção e amor. Permanecemos porque queríamos um homem ‘mais homem’ do que nós; permanecemos porque acreditávamos na reiterada promessa de mudança; permanecemos porque, exauridas, desejávamos fervorosamente que, daquela vez, desse certo. Permanecemos porque acreditávamos que, de algum modo, a culpa era nossa” , escreveu.

A influenciadora destacou que o valor será revertido para mulheres que enfrentam obstáculos econômicos para sair de relacionamentos abusivos. “Há, ainda e principalmente, as que permanecem devido à falta de dinheiro. E foi pensando nessas mulheres que leiloei o meu vestido […] Que mais pessoas doem às Justiceiras”, afirmou.

Com um forte histórico de militância pela educação e pelos direitos das mulheres, Cíntia tem usado sua plataforma para dar visibilidade a histórias de superação e resiliência.

Ao final do post, deixou uma mensagem de encorajamento àquelas que ainda lutam para romper o ciclo da violência: “Por mais inteligente, esperto e poderoso que um agressor se considere, sempre haverá uma mulher mais inteligente, mais esperta e mais poderosa do que ele. E, quando esse encontro ocorrer, esta honrará não somente a si, mas a todas as outras mulheres já violentadas.”