The Music Journal Brazil Canal Brasil investirá em transmissões ao vivo de música e cinema

Depois da exibição da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira no último dia 12 de junho , que, de acordo com o Google Analytics , o levou ao TOP 10 do Globoplay + Canais Ao Vivo , o Canal Brasil se prepara para outras grandes transmissões ao vivo nos próximos meses .

Em julho, serão exibidos ao vivo 17 shows nos seis dias do Festival de Inverno , um dos maiores eventos anuais de música do Rio de Janeiro , que será realizado na Marina da Glória . Em agosto, as duas principais premiações do audiovisual do Brasil dominam a grade: o Prêmio Grande Otelo (Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) e a cerimônia de encerramento do 52º Festival de Cinema de Gramado – que poderão ser vistos também através do Globoplay + Canais Ao Vivo . Além das transmissões ao vivo, os assinantes podem acompanhar as coberturas completas, com comentários de especialistas, bastidores de cada evento e entrevistas exclusivas com os artistas.

“Estamos muito felizes de trazer para o nosso assinante a transmissão ao vivo de grandes eventos de música e de cinema, dois pilares da nossa programação e que fazem parte do DNA do Canal Brasil. O formato está presente no canal há muitos anos, mas é a primeira vez que temos tantos eventos em sequência e já conseguimos perceber resultados muito expressivos junto ao público. Notamos também a chegada e a permanência de novos assinantes que foram impactados com as transmissões desses grandes eventos” , conta André Saddy , diretor geral do Canal Brasil .

Depois de seis anos, o Canal Brasil voltou a transmitir ao vivo o Prêmio da Música Brasileir a que, na 31ª edição, contou com shows de 25 grandes artistas como Marisa Monte , Ney Matogrosso , Alceu Valença , Seu Jorge e Zélia Duncan , que cantaram sucessos de Tim Maia , o grande homenageado. No canal, a apresentação foi de Simone Zuccolotto , com comentários do músico e apresentador Charles Gavin e reportagem de Jup do Bairro e Maria Clara Senra , diretamente do Theatro Municipal , no Rio de Janeiro.

Canal Brasil transmitirá o Festival de Inverno e o de cinema de Gramado

O Festival de Inverno será transmitido ao vivo e com exclusividade na TV pela segunda vez consecutiva na emissora. Neste ano, o festival reúne artistas de diferentes gêneros em mais de 60 horas de música e será realizado na Marina da Glória , no Rio de Janeiro. A cobertura do canal será completa, com a exibição dos shows, curiosidades dos bastidores e entrevistas com os músicos e público presente.

O time do canal será o mesmo do Prêmio da Música: apresentação de Simone , com comentários de Gavin e reportagem de Jup e Maria Clara . O evento acontece nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de julho , com shows de artistas como Ney Matogrosso, Nando Reis , Alcione, Péricles, Liniker, Pitty , Ana Carolina, Thiaguinho e Ferrugem .

No dia 17 de agosto , é a vez da transmissão ao vivo da cerimônia de premiação do tradicional e badalado 52º Festival de Cinema de Gramado . Na emissora será possível acompanhar desde o tapete vermelho até a consagração dos melhores filmes com o cobiçado troféu Kikito , no Palácio dos Festivais . A parceria com o festival começou antes mesmo do canal ir ao ar, com o Prêmio Canal Brasil de Curtas , em 1998, e hoje vai muito além do prêmio, com a transmissão do encerramento, mostras especiais de filmes que foram destaque nos últimos anos em Gramado e a cobertura no Cinejornal .

Neste ano, a programação do canal ainda apresenta, com exclusividade, duas mostras competitivas de Gramado: a de curtas-metragens brasileiros e longas-metragens documentais , que vão ao ar entre os dias 12 e 16 de agosto .

Maior premiação do audiovisual brasileiro, o Prêmio Grande Otelo , realizado pela Academia Brasileira de Cinema , poderá ser acompanhado com exclusividade no canal, no dia 28 de agosto. O evento, que até 2023 chamava-se Grande Prêmio do Cinema Brasileiro , foi renomeado em homenagem ao ator e comediante mineiro que é um dos maiores ícones do cinema nacional.

A premiação, que reúne atores, diretores, produtores e profissionais do audiovisual de todo o país, será transmitida diretamente da Cidade das Artes , no Rio de Janeiro . No Grande Otelo, são premiadas as produções audiovisuais que mais se destacaram em 2023, entre longas, curtas, documentários, séries e animações, que se dividem em 29 categorias diferentes .

O Canal Brasil ainda transmitiu ao vivo e com exclusividade, em abril deste ano, a 11ª edição dos Prêmios Platino de Cinema Ibero-americano , diretamente do Teatro Gran Tlachco , na Riviera Maya , no México . A apresentação foi de Simone Zuccolotto , com comentários do jornalista e crítico de cinema Luiz Zanin e reportagem de Maria Clara Senra , enviada especial ao país norte-americano.

A cerimônia, uma verdadeira celebração do audiovisual dos países ibero-americanos, contou com a entrega de 23 troféus e consagrou A Sociedade da Neve , de J.A. Bayona , o grande vencedor da noite.

A plataforma Globoplay anunciou no inicio de 2024, as produções que lançaria em seu catálogo.

Entre as estreias de conteúdos originais da plataforma, está a segunda temporada de Vicky e a Musa , dando continuidade à história do primeiro musical dos Estúdios Globo . Na trama, a partir de um chamado da jovem Vicky (Cecília Chancez), a chegada da deusa Euterpe (Bel Lima), a musa da música, provoca uma transformação no bairro de Canto Belo através da arte.

Com uma dose necessária de reflexão para iniciar o ano projetando um futuro melhor, a série documental 3x Ártico: O Alerta do Gelo traz um grande acervo pessoal das expedições do repórter Ernesto Paglia . Após o planeta registrar novos recordes de temperatura e ver os efeitos reais da mudança climática com incêndios ao redor do mundo, furacões devastadores e chuvas intensas, Paglia retorna pela terceira vez à Groenlândia – região fundamental quando se fala em aquecimento global.

Para homenagear um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional, também em janeiro o Globoplay estreia o filme documental Tributo – Ary Fontoura , um Original com entrevistas inéditas que visita a história de um dos atores que transformou o audiovisual no Brasil.