Reprodução Globo/ Instagram Diego, João e Vitória estão no paredão

Após Daniele Hypólito deixar o "Big Brother Brasil 2025", um novo paredão foi formado no reality global, na edição do último domingo (6), logo depois da exibição do "Fantástico". Dessa vez, Diego Hypólito, João Gabriel Siqueira e Vitória Strada caíram na berlinda do programa de convivência da Rede Globo.





O ginasta foi o primeiro a preencher o banco dos emparedados. Isso porque foi uma indicação do então líder Maike. "Eu estava sempre vetando o Vinícius de muitas coisas e acho que nesse momento do meu jogo não é legal colocar ele no paredão, então minha indicação é o Diego por tudo o que aconteceu aqui", argumentou o brother ao indicar o colega de confinamento.





Já João Gabriel e Vitória Strada, conhecida por protagonizar as obras "Tempo de Amar", "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder", foram ao paredão após receberem mais votos da casa. O resultado será divulgado ao público na próxima terça-feira (8); confira quem votou em quem: