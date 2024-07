Janaina Nunes Thiago Aquino finaliza agenda de São João na Bahia

Encerrando com chave de ouro o mês de junho, em que cumpriu uma extensa agenda de shows por todo o Nordeste, Thiago Aquino foi o responsável por fechar as festividades em Simões Filho , cidade na região metropolitana de Salvador, neste domingo, 30.

Com forte chuva, já passava das 3h da madrugada quando Thiago subiu ao palco do “Arraiá das Viúvas” , realizado na Praça Ernesto Simões , e levou ao público baiano um show inesquecível com gostinho de despedida do São João . Mesmo com tempestade, mais de 25 mil pessoas ficaram até o último momento para presenciar o show enérgico do fenômeno do arrocha.

Thiago embalou todo o período junino com seu repertório conhecido como “o mais gostoso do Brasil”, incluindo grandes hits como “Ligação Covarde” , “Casamento Cancelado” , “Cuidado”, “Lua” e “Dejavu” . Somente na Bahia , 16 cidades receberam o cantor neste mês, como Salvador , Paripe , Candeal , Pojuca , entre outras.

O artista feirense, que acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas, é sempre presença marcante nos principais festejos nordestinos.

Além disso, atualmente, trabalha o 8º volume da série ‘Só Pedrada’ , trazendo o melhor do arrocha repleto de paixão e sofrência.