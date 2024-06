The Music Journal Brazil Cartoon Network descontinua site oficial no Brasil

O site oficial do famoso canal de desenhos animados Cartoon Network foi descontinuado no Brasil. Agora, ele estará incorporado ao serviço de streaming Max como parte de uma mudança estratégica da Warner Bros. Discovery com o intuito de unificar os conteúdos em um único local.

O conteúdo do Cartoon Network na internet contava com uma gama de atividades interativas como jogos e vídeos, todos direcionados ao público infantil. Porém, com a mudança no universo do streaming , a Warner decidiu por realizar mudanças.

Todas essas modificações deram inicio após a mudança da marca HBO Max para Max . A Warner conta, atualmente, com as empresas HBO, Warner, Cartoon Network, TNT, CNN, DC e Looney Tune s.

Com mudanças, Max anunciou 37 mil horas de conteúdo em seu novo portfólio

A nova plataforma Max , que substituirá a HBO Max a partir desta terça-feira (27), terá um catálogo robusto que abrigará produções voltadas a novelas, filmes, séries, documentários e programas que já eram exibidos nas marcas Discovery+ e HBO .

A nova plataforma é resultado da fusão da Warner Bros e a Discovery e será distribuída em 20 países diferentes , nos idiomas português , inglês e espanhol .

“Criar esse conteúdo todo para a Max tem sido um enorme esforço porque representa uma enorme quantidade de horas, em termos de crescimento. Serão mais de 37 mil horas de conteúdo que estarão disponíveis na Max a partir do dia 27 de fevereiro”, explica Mariano Cesar , general entertainment content leader da Warner Bros. Discovery , em entrevista ao site Meio & Mensagem .

Sobre as novas atrações da Max , o executivo adianta que o acervo da TNT , que contém premiações como o Oscar , já acontecerão após o inicio das atividades da plataforma no Brasil: “Teremos os red carpets e premiações, que fazem parte do acervo do TNT, que serão transmitidos ao vivo. Poucos dias depois de nosso lançamento na América Latina, teremos a cerimônia do Oscar, que já terá transmissão no Max”.

Preços

Os serviços da Max no Brasil contará com três tipos de assinatura: plano básico com anúncios por R$ 29,90 mensais ; plano standard por R$ 39,90 mensais e plano platinum por R$ 55,90 mensais .

“O importante é que, nos três diferentes modelos, que têm preços diferentes, nós teremos a mesma oferta de conteúdo. O que mudará são os downloads e a quantidade de devices conectados, mas a oferta é a mesma, em todos”, encerra Mariano Cesar.