Reprodução Raquel Brito debocha de denúncia contra Davi: 'Quer mídia'

A influencer Raquel Brito ironizou neste sábado (19) a denúncia feita por Tamires Assis contra Davi Brito por violência psicológica. O campeão do BBB 24 virou réu na Justiça do Amazonas após a ex-affair afirmar ter sido ameaçada em julho de 2024. A irmã do ex-BBB reagiu com deboche nas redes sociais e acusou a modelo de buscar visibilidade.

A manifestação aconteceu no Instagram. Em um post sobre o caso, uma pessoa questionou: "Quem concorda que ela quer mídia?". Raquel respondeu: "Eu [acho], mil vezes". A publicação foi apagada logo depois, mas já circulava entre internautas.

Relembre o caso

Tamires falou pela primeira vez sobre a acusação em entrevista ao portal G1 . Ela afirmou que teve receio de denunciar o ex-brother. “Tive muito medo, mas não importa quem esteja do outro lado, nós somos mulheres. Toda mulher que sofre violência, seja ela psicológica, seja ela física, qualquer tipo de violência, tenha coragem de lutar pela vida de vocês”, disse.

Davi negou as acusações e desabafou em vídeo publicado nas redes sociais. O ex-motorista criticou a falta de apoio de colegas do reality. “Bocado de falso, porque não botam as caras para me defender, agora que estou passando por um momento difícil?”, afirmou. “Bocado de interesseiro. Quem se incomodar [com o que estou falando], que se mude. Problema é de vocês.”

O baiano ainda acusou ex-participantes do BBB de oportunismo. “Meio mundo de pessoas do BBB que, na hora de falar alguma coisa, de defender, não falam nada. Mas quando eu faço uma publicidade, estão lá nos comentários, comentando pra tentar serem notados pela marca também.”

A suposta ameaça aconteceu em 15 de julho. Segundo o relato da influenciadora, Davi fez uma chamada de vídeo e, em tom agressivo, questionou onde ela estava. Durante a conversa, ele teria mostrado uma arma e feito ameaças diretas.

Tamires e Davi se conheceram em junho, no Festival de Parintins. Após algumas postagens juntos, o ex-brother chegou a fazer declarações públicas para a modelo. Ela afirmou ter cancelado uma viagem para Salvador após o comportamento dele mudar repentinamente.

Segundo a denúncia, o réu apresentou “comportamento instável”, alternando entre fragilidade e controle. Para o Ministério Público, a sequência de atitudes levou a vítima a desistir do encontro e buscar proteção legal.