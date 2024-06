Edu Guedes pede Ana Hickmann em casamento em Portugal

Na última quinta-feira (27), Edu Guedes pediu Ana Hickmann em casamento durante uma viagem para Portugal.

O chef levou a apresentadora a um restaurante em Lisboa e a surpreendeu com a proposta de casamento e Ana disse “ sim “.

“O pedido surpresa, feito por Edu, aconteceu na noite de quinta-feira (27), em Portugal. O casal, que está em Lisboa para a participação do apresentador e chef de cozinha no Circuito Estoril de automobilismo, está muito feliz e agradece o carinho de todos os fãs” , afirmou o comunicado à imprensa.