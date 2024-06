Mayra Dugaich Camila Cabello lança novo álbum ‘C,XOXO’

Nesta sexta-feira (28), a cantora Camila Cabello lançou seu quarto álbum de estúdio C, XOXO.

O disco de 14 faixas contém os singles liberados anteriormente como I Luv It com Playboi Carti e He Knows com Lil Nas X, além de duas colaborações com Drake.

A ex-Fifth Harmony anunciou sua nova era em fevereiro deste ano, quando ficou loira.

“A voz que encontrei com meu novo álbum tem uma vibração energética de vilã. Parte desse espírito é correr riscos, não dar a mínima e fazer o que quiser ”, afirmou à Billboard em maio.

Ela também falou sobre trabalhar com Drake no álbum, lembrando como abordou o rapper mandando DMs no Instagram. “Mostrei o álbum a ele quando me senti confortável o suficiente e ele gostou muito. [A colaboração] surgiu de um lugar não transacional. Ele teve a ideia de uma música chamada ‘Hot Uptown’ e parecia que eu estava na cidade. Eu estava em Miami” , finalizou.

Camila Cabello comenta sobre hit ‘Señorita’

Na última quarta-feira (26), a cantora Camila Cabello comentou sobre a faixa Señorita , que ela lançou em 2019 com Shawn Mendes pouco antes de começarem a namorar publicamente.

Camila é a nova matéria de capa da Complex e ela revelou que a música não é a favorita em sua discografia, agora que os dois não estão mais juntos.

“Acho que sempre há uma preocupação quando uma música se torna tão grande a ponto de ser maior do que você ”, disse ela à publicação.

“Obviamente adoro que elas tenham sido tão grandes e bem-sucedidas. Mas isso faz com que as pessoas se apeguem a você de uma certa maneira. Eu estava em um relacionamento muito público e, como mulher, você pensava: ‘Não quero que essa coisa de casal seja minha nova identidade’”, afirmou citando seu outro hit Havana .

Vale lembrar que os rumores de namoro entre Camila e Shawn surgiram pela primeira vez em julho de 2019, um mês após o lançamento de Señorita . Eles namoraram por cerca de dois anos antes de anunciarem a separação em novembro de 2021.

Eles chegaram a reatar o relacionamento em 2023, mas terminaram novamente.

“Foi um momento divertido” , disse ela no podcast Call Her Daddy. “E u acho que você fica tipo, ‘Sim, isso realmente não… não é adequado – não parece certo. Felizmente, eu estava em um lugar na minha vida onde… levamos menos tempo para pensarmos: ‘Isso não parece certo e não precisamos realmente nos esforçar tanto para fazer funcionar. Está tudo bem, vamos em frente.’”, finalizou.

Ouça: