Mayra Dugaich Artistas country fazem covers de hits de Beyoncé

Para celebrar o disco Cowboy Carter , a Apple Music organizou uma playlist com covers de hits de Beyoncé interpretados por seis artistas negros.

“Beyoncé abriu uma porta que será muito difícil de fechar “, disse Tiera Kennedy.

Os covers incluem Drunk in Love (Tanner Adell), Sandcastles (BRELAND), Halo (Madeline Edwards) e II MOST WANTED (Joy Oladokun), além da participação de Brittney Spencer e Tiera Kennedy.

Vale lembrar que o álbum de Beyoncé, Cowboy Carter bateu muitos recordes.

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, foi a oitava vez que uma estreia de Beyoncé alcança de primeira o topo da parada Billboard 200, conquistada graças as 407 mil cópias vendidas do álbum Cowboy Carter.

Vale ressaltar que o projeto se destacou em outros rankings elaborados pela mesma publicação, de nichos específicos. São eles Americana/Folk Albums, Top Album Sales e Top Country Albums.

Beyoncé fala sobre “quebrar barreiras” com ‘Cowboy Carter’

A cantora Beyoncé refletiu sobre o impacto cultural que ela causou com seu álbum country, Cowboy Carter , durante entrevista para o Hollywood Reporter .

“Quando você está quebrando barreiras, nem todo mundo está pronto e aberto para uma mudança. Mas quando vejo Shaboozey arrasando nas paradas e todas as belas cantoras country voando para novos patamares, inspirando o mundo, é exatamente isso que me motiva” , afirmou.

“Houve um tempo na minha vida em que as paradas e as vendas me animavam e motivavam. Uma vez que você se desafiou e derramou cada grama da sua vida, sua dor, seu crescimento e seus sonhos na sua arte, é impossível voltar atrás ”, ela continuou. “ Estou muito grata e honrada pelo sucesso extraordinário do novo álbum.”

Vale lembrar que o álbum foi muito bem nas paradas. Cowboy Carter também foi lançado em primeiro lugar nas paradas Top Country Albums, Americana/Folk Albums e Top Album Sales da Billboard. Ela é a primeira mulher negra a liderar a lista Top Country Albums, desde seu início em janeiro de 1964.

“Estou honrada em apresentar a tantas pessoas as raízes de tantos gêneros. Estou tão emocionado que meus fãs confiaram em mim. Os guardiões da indústria musical não estão felizes com a ideia de dobrar gêneros, especialmente vindo de um artista negro e definitivamente não de uma mulhe r”, concluiu.

“Este álbum levou mais de cinco anos para ser feito ”, escreveu Beyoncé sobre o projeto no Instagram no início deste mês. “ Ele nasceu de uma experiência que tive anos atrás, na qual não me senti bem-vindo… e estava muito claro que não era. Mas, por causa dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre nossa história musical.”

Ouça: