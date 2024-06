Júnior Colares De Santarém para o mundo: conheça a história inspiradora de Biguinho Sensação

Por trás da figura cativante e dos sucessos de Biguinho Sensação , o artista revela uma origem humilde que iniciou em Santarém , no interior do Pará . O sonho de ser cantor nasceu com Arlan Pinto dos Santos na localidade e cresceu com o apoio da família.

A inspiração para encarar o mundo da música também vem de casa, já que Arlan , que adotou o nome artístico Biguinho Sensação , passou a infância em meio às melodias que o pai gostava de ouvir e que arriscava em um violão.

Biguinho ainda acompanha o pai nas festas das comunidades religiosas e aprende, desde cedo, que a dedicação pode o trilhar para diversos caminhos. Assim, com foco no sonho de se tornar conhecido, ele fez as primeiras dezenas de fãs na cidade mesmo, onde se apresentava.

Nascido e criado na comunidade Quilombo do Bom Jardim , ele viu, aos poucos, sua realidade mudar. Um dos momentos marcantes foi quando a música Desfaz as Malas estourou na internet e o projetou, também, no cenário nacional.

“Foi um momento surreal” , relembra ele. “De repente, minha música estava sendo compartilhada por pessoas de todos os cantos do Brasil. Foi um momento de grande emoção e gratidão.”

A grande repercussão impulsionou a carreira do artista que, a partir daquele momento, se dedicou ainda mais ao trabalho e à vocação de levar a música e a arte pelo país. Biguinho diz que suas canções são como páginas de um diário, que refletem sentimentos, experiências, esperanças e sonhos.

E, por falar em sonhos, segundo o artista, esta é a maior realização de sua vida . “Estou podendo ajudar a minha família, mostrar o meu trabalho, estou realizado comigo mesmo, com as músicas que eu sonhava também em trabalhar. Era um sonho meu. O Biguinho Sensação atual é o meu sonho” , garante.

Daqui para frente, o artista busca continuar tocando e cantando, levando o arrocha por onde for. E, acima de tudo, mantendo suas origens em cada letra que compõe.