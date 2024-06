Mayra Dugaich Filme ‘Sexta-feira Muito Louca’ ganhará sequência em 2025

Nesta segunda-feira (24), a Disney anunciou o início das gravações da sequência do filme Sexta-Feira Muito Louca , protagonizado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis .

As atrizes divulgaram um vídeo dos bastidores em seus respectivos perfis no Instagram. “ Estamos de volta! “, comemorou Lindsay Lohan.

Vale lembrar que Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis irão reprisar seus papéis de Anna e Tess Coleman, respectivamente.

Voltam ao elenco Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Nomes como Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan e Sophia Hammons também estarão no longa .

Em 2023, as atrizes se encontraram e comemoraram 20 anos do filme Sexta-Feira Muito Louca . “Tarde demais. VOCÊ CRESCEU e TÃO LINDA! Bem, é sexta-feira, e a greve acabou, então espero que possamos mudar de lugar novamente num futuro próximo! “, escreveu Jamie no Instagram.

De acordo com a Variety, o filme Sexta-Feira Muito Louca 2 tem estreia prevista nos cinemas para 2025.

Comédia romântica da Netflix com Lindsay Lohan ganha trailer

A Netflix liberou o trailer da comédia romântica estrelada por Lindsay Lohan, Pedido Irlândes.

Com direção de Janeen Damian, o filme acompanha a história de Maddie, uma mulher que descobre que o amor de sua vida vai se casar com sua melhor amiga na Irlanda.

A estreia está marcada para o dia 15 de março na plataforma de streaming.

Ayesha Curry, Ed Speleers, Alexander Vlahos e Jane Seymour completam o elenco.

Vale lembrar que Lindsay Lohan tem outro projeto com a Netflix. Ela vai protagonizar Our Little Secret , o novo filme natalino do streaming.

Confira: