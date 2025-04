Foto: Divulgação / Globo Com fobia de avião, a apresentadora foi do Rio de Janeiro para São Paulo de carro.





Tatá Werneck irá participar do Troféu Imprensa, que volta à grade do SBT após três anos. A apresentadora, de 41 anos, foi liberada pela TV Globo para participar da atração da emissora concorrente, que vai ao ar no dia 4 de maio, às 19h.







A comandante do " Lady Night " saiu do Rio de Janeiro para São Paulo de carro na madrugada desta quarta-feira (23), dia da gravação. Ela só consegue viajar de avião sob efeito de calmantes e com a companhia do médico cardiologista.

"Estamos indo para São Paulo de carro para o Troféu Imprensa. Ia sair ontem à noite, mas fiquei com medo de pegar a estrada de noite. Ainda está escuro. Estamos saindo agora. Eba, estou animada!", compartilhiu Tatá, às 4h27.

Reprodução/SBT É a primeira vez desde 1970 que Silvio Santos (1930-2024) não irá comandar a atração.





Além dela, a premiação também contará com a presença de Angélica e Nicolas Prattes, nomes com trabalhos conhecidos na TV Globo mas sem contrato fixo com a emissora — neste caso, não dependem da liberação.

Vale destacar que essa não é a primeira que Werneck recebe autorização para ir ao Troféu Imprensa. Em 2017, ela recebeu os prêmios de ' Atriz Revelação ' e ' Personalidade na Internet ' das mãos de Silvio Santos.





Entretanto, também há casos de negativas por parte da TV Globo. Em 2018, Marina Ruy Barbosa venceu como ' Melhor Atriz ' por Elisa de “ Totalmente Demais ” (2015), mas não pôde receber o prêmio pessoalmente.

O programa foi reformulado e será comandado por Celso Portiolli e Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. O apresentador, que morreu em agosto de 2024, era o responsável pela apresentação desde 1970.