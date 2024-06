Mayra Dugaich Zeca Camargo anuncia saída da Band após quatro anos

Nesta sexta-feira (21), a Band anunciou a saída de Zeca Camargo por meio de um comunicado. O apresentador não teve seu contrato renovado pela emissora.

“Acabo de saber que eu não vou seguir no programa. Queria agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, à generosidade da Bandeirantes, à Glenda e a vocês, sobretudo, que me acompanharam esse tempo todo, sempre com alegria, inspiração e renovação”, disse no Instagram.

“Agora, vamos para outros rumos, em frente, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo, e a nossa vontade de fazer diferença na vida dos outros também ”, afirmou.

“Zeca vc foi uma grande e maravilhosa surpresa! Como eu aprendi ao seu lado!!! Um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias!!! As pessoas me param na rua e dizem o quanto gostam de você, o quanto você é divertido! Pra mim, só tenho gratidão no coração e a honra de poder dizer que criamos um programa do zero, ao lado dessa equipe espetacular do Melhor da Noite, e seguramos firmes o rojão!!” , comentou sua parceira no programa, Glenda Kozlowski .

Vale lembrar que Zeca apresentou o Melhor da Noite , programa que substituiu o Faustão na Band em 2023.

Fala VJ: Astrid e Zeca relembram ‘Barraco’ e um inigualável Thunderbird

O primeiro episódio do programa Fala VJ foi ao ar com exclusividade pelo Terra nesta sexta-feira (20), que contou com um bate papo bastante animado do apresentador Cazé Pecini e os ex-VJS da MTV Brasil , Astrid Fontenelle e Zeca Camargo . A transmissão ocorreu nos perfis do Terra no YouTube, TikTok e Facebook .

Astrid Fontenelle e Zeca Camargo , que fizeram parte das primeiras transmissões da MTV no Brasil há exatos 33 anos , falaram sobre suas experiências na emissora e do propósito da empresa em conquistar o público jovem da época.

A atual apresentadora do canal pago GNT , para o programa Saia Justa , relembrou o momento em o colega Thunderbird , um dos nomes icônicos da MTV , estreou na emissora e como seu jeito ímpar de se comunicar, tornou-se sua marca registrada na televisão e que, nos dias atuais, talvez ele não conseguisse um espaço: “A televisão ficou tão careta, tão careta, que hoje o Thunderbird não passaria em nenhuma seleção e porque iriam colocar legenda, porque não entenderiam nada. E a ideia era não entender nada”, enquanto que Cazé pontua: “Mas ele tinha um carisma, uma comunicação, uma coisa laboriosa”.

Confira: