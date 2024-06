Mayra Dugaich [object Object]

Na última quinta-feira (20), a cantora Karol G surpreendeu os fãs com o novo single Si Antes Te Hubiera Conocido .

A colombiana mergulhou no gênero merengue para a nova faixa, dando início à temporada de verão.

Karol está em turnê pela Europa e na véspera do lançamento da música, cantou o single pela primeira vez em Londres. Em seu Instagram, ela comentou sobre a homenagem ao merengue pois gosta muito da República Dominicana.

“ Trabalhei uma parte de ‘Mañana Sera Bonito’ lá, e quando preciso me desconectar do mundo e me conectar comigo mesma, também vou lá ”, escreveu. “ Sua cultura, sua música, suas cores, a hospitalidade, a energia… tudo parece muito autêntico e especial lá. Seu povo me acolheu de uma forma que preenche meu coração e me inspira o tempo todo “, afirmou.

Vale lembrar que Si Antes Te Hubiera Conocido é o segundo single de Karol este ano, ele chega depois de Contigo , que tem a participação de Tiësto.

Karol G é confirmada no Rock in Rio 2024

A cantora Karol G foi anunciada como a última atração do Palco Mundo no “ Dia Delas “, no Rock in Rio 2024 . A colombiana se apresentará no dia 20 de setembro.

Karol apresentou a turnê Mañana Sera Bonito pela América Latina e desembarcou em São Paulo no último dia 10 de maio.

Vale lembrar que o dia 20 de setembro será marcado pela participação feminina no evento. No palco Mundo também se apresentarão Ivete Sangalo, Cyndi Lauper e Katy Perry. No palco Sunset, estão confirmadas Luedji Luna, Tyla, Gloria Gaynor e Iza.

