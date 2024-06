Júnior Colares Gracyanne Barbosa desmente suposta ex-namorada de Belo: “Era outra”

Pega na mentira? Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre as afirmações de uma suposta ex-namorada do marido, o cantor Belo. Segundo o colunista Daniel Nascimento , do jornal O Dia, a ex-repórter Luciana Picorelli teria confirmado na imprensa o relacionamento com o pagodeiro e, mais, ela afirmou que foi perseguida pela dançarina.

Porém, as alegações e acusações de Luciana foram desmentidas pela musa fitness que, mesmo não a conhecendo, tratou logo de pôr tudo em pratos limpos.

Segundo Picorelli, ela e o cantor tiveram um relacionamento de 4 anos, enquanto ele ainda vivia com Viviane Araújo. A mulher que se intitula “ex-namorada” de Belo, ainda disse que, em 2012, a pedido de Gracyanne, ela foi expulsa de um evento na quadra da Mangueira: “Eu fui entrevistá-la, mas a assessoria dela pediu para eu sair para não constrangê-la. Saí de lá aos prantos, me sentindo extremamente humilhada”, contou.

No entanto, a mulher do pagodeiro negou as acusações. “Agora, quando saiu [a matéria], achei até que era loucura”, iniciou a famosa, surpresa com a revelação da desconhecida. “Eu sabia que existia alguém, quando eu levei a culpa [de ser o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo] e de forma idiota me calei, achando que não podia falar da relação de terceiros. Mas não era ela (risos)”, afirmou a musa, negando também que Luciana Picorelli tenha sido namorada do cantor .“Era outra”, garantiu.

Além disso, ela também negou que tenha perseguido Luciana. “Nunca expulsaria alguém. Não tenho o que falar, de verdade. A menina que eu sabia [que tinha sido namorada de verdade] foi lá em casa, não era ela, e Belo disse que namorava ela”, admitiu Gracyanne.