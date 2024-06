Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (16), Sergio Mallandro relembrou a carreira e falou sobre seu novo filme, Mallandro – O Errado Que Deu Certo em cartaz nos cinemas.

“Objetivo é pra mostrar pras pessoas não desistirem do que realmente acredita. Teve um momento da vida, em 1996, que, quebrado, comecei a fazer show no interior do interior, mas não desistia. Não perdi a minha essência porque perdi tudo”, afirmou em entrevista ao Splash, do UOL.

Vale lembrar que o auge da carreira de Sergio Mallandro foi nas décadas de 1980 e 1990, com o lançamento de discos, filmes e aparições na televisão, na Globo e SBT, com destaque ao filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa.

Entre os anos de 1996 a 1999 ele saiu da TV e foi obrigado a se desfazer de seu patrimônio, como carros e imóveis.

“Chorei muito, mas não pelo carro. Chorava porque dentro da minha casa tinha meus dois filhos que estavam saudáveis. Vi que não tinha problema nenhum, que só tinha obstáculos. Foi aí que criei a teoria dos problemas e obstáculos”, revelou o encontro com um oficial de justiça.

“‘Poxa, você é o Sérgio Malandro? Vim levar seu carro e meu filho é teu fã. Ele tem nove anos e está no hospital com câncer’. Peguei o meu bonequinho que fazia “glu-glu” e falei: ‘Dá pro seu filho’. Ele ficou cheio de lágrimas nos olhos: ‘Poxa, como é que vou levar seu carro?’ e falei: ‘Cumpra seu trabalho, já ia perder mesmo. Agora, não deixa de dar isso aqui pro seu filho ‘”.

“Naquela época, a gente dependia muito da TV, não tinha internet. O Amilcare [Dallevo] e o Marcelo de Carvalho me contrataram para o programa independente “Domingo Milionário”. Na CNT Gazeta, essa pegadinha da bomba que explode no ônibus, que mostramos no filme, foi a pegadinha que fiz que ficou em primeiro lugar de audiência na CNT Gazeta”, recordou sua volta à televisão em 1999.

Vale lembrar que o nome do filme foi inspirado em seu stand-up, onde ele conta histórias de sua vida.

“Sempre fui um cara muito levado. As pessoas da família falavam: ‘Ih, tem aniversário e vai convidar o Serginho? Ele é muito levado, vai jogar o doce nas pessoas, pegar o bolo’. Era muito levado, fui expulso de quatro colégios. Eu sempre tinha piadinhas no final da pergunta do professor”, disse.

“Malandro – Errado Que Deu Certo” porque a gente acabou dando certo, né? Larguei a faculdade e entrei no teatro, no Tablado, e minha mãe parou de falar comigo durante um ano e meio. Fui sair da minha casa, depois voltei, aí virei artista e é só alegria”, finalizou.

Xuxa faz participação em cinebiografia de Sergio Mallandro

Xuxa Meneghel fará uma participação no filme Mallandro, o Errado Que Deu Certo , a cinebiografia de Sergio Mallandro que estreou na última quinta-feira (13).

“Ela aceitou o convite logo de cara, porque é uma pessoa maravilhosa. O legal é que, na cena, eu, Marco Antonio [de Carvalho, diretor] e a Xuxa criáramos situações na hora, porque a gente já se conhece há muito tempo. A participação dela é maravilhosa. Ela tá linda. Ela criou algumas coisas ali. A cena era um pouquinho menor, mas ela sentiu vontade de falar mais coisa, e eu também”, contou Sergio Mallandro na coletiva de imprensa.

Vale lembrar que ele convidou muitos amigos para participar do longa. Zico, Nanny People, Lúcio Mauro Filho, Marcelo Marrom, Fernando Caruso e Hugo Bonemer são alguns dos convidados.

“Se fosse pelo Serginho, o filme teria umas 200 participações. As pessoas queriam participar porque gostavam dele. Me ligavam e diziam ‘eu tenho uma história com o Serginho’. Mas todo mundo fez teste e convidamos as pessoas que tinham mais a ver com a história e com os papéis”, disse o diretor.

Assista o trailer: