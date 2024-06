Katy Perry anuncia novo single ‘Woman’s World’ para julho Nesta segunda-feira (17), a cantora Katy Perry anunciou pelas redes sociais seu novo single Woman’s World. As datas de estreia da música e do videoclipe foram divulgadas pela cantora. Vale destacar que a faixa chegará nas plataformas digitais no dia 11 de julho. Já o videoclipe estará disponível no dia seguinte, 12 de julho. Vale […]

Katy Perry anuncia novo single ‘Woman’s World’ para julho