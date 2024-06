Mayra Dugaich Fernanda Montenegro fará temporada no teatro em São Paulo

A atriz Fernanda Montenegro anunciou uma temporada em cartaz no teatro em São Paulo na última segunda-feira (10).

“Meus queridos, a partir do dia 20/06 chego em São Paulo, no Teatro Raul Cortez do Sesc 14bis para celebrar os meus 80 anos de carreira com a leitura de Simone de Beauvoir”, afirmou.

“O meu encontro com a compilação do pensamento de Simone de Beauvoir extraída da obra “A Cerimônia do Adeus“, é uma aproximação com essa escritora, pensadora e ensaísta, que revolucionou a visão do feminino” , revelou.

“Minha aproximação com a obra da autora vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração. O espetáculo, baseado em uma de suas obras, proposto a mim em 2007 por Sérgio Britto, já com a saúde extremamente debilitada, não se realizou. A ideia permaneceu em mim através dessa outra criação de Beauvoir” , afirmou.

“Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos. Texto pronto, Bonarcado Produções Artísticas e Carmen Mello levaram à cena essa adaptação com o título de “Viver Sem Tempos Mortos ”, finalizou.

Vale lembrar que a temporada será de 20/06 à 21/07, quinta a sábado, às 20h e às 18h, aos domingos. A venda de ingressos se iniciam nesta terça-feira (11) online ou presencialmente a partir da próxima quarta-feira (12).