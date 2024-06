The Music Journal Brazil Mariah Carey esgota ingressos da pré-venda e inicia vendas gerais

Os ingressos da pré-venda para o show da cantora Mariah Carey em São Paulo estão esgotados. Agora, nesta quinta-feira (6), iniciam as vendas gerais para o show que a diva do R&B realizará na capital paulista, no Allianz Parque , em 20 de setembro .

As entradas estão disponíveis desde o meio-dia no site da Eventim ou a partir das 13h na bilheteria oficial. A artista também está confirmada na programação do Rock in Rio .

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Mariah Carey acumulou números superlativos. É, sem dúvida, uma das cantoras que mais vendeu álbuns na história (mais de 200 milhões de cópias ), além de ser a artista solo com o maior recorde de hits no topo das paradas (ao todo, 20 de suas músicas ocuparam o número 1). Ela contabiliza ainda 34 indicações ao Grammy e, destas, venceu em cinco ocasiões .

Em 2025, o aclamado disco The Emancipation of Mimi , no qual estão hits como Shake it Off e We Belong Together , completa 20 anos. Por mais que a terceira residência de Mariah Carey em Las Vegas , iniciada em abril deste ano, tenha recebido o nome de The Celebration of Mimi , a experiência tem sido muito mais do que uma comemoração antecipada ao marco. O espetáculo abraça diversas fases da carreira da estrela.

“Se The Emancipation of Mimi tratava de libertar Carey de seu passado, a residência ‘Celebration of Mimi’ é sobre levar seu legado adiante”, afirmou a versão americana da revista Billboard .

Sem vir ao Brasil há 14 anos, Mariah Carey deve fazer desse encontro com o público daqui uma grande festa com trilha sonora repleta de hits, entre eles Hero, Heartbreaker e Fantasy .