Ana Castela lança 'Minha Herança', primeira faixa de 'Herança Boiadeira'

Nome do momento e com diversos sucessos entre as músicas mais ouvidas, Ana Castela apresenta Minha Herança , primeira faixa do projeto Herança Boiadeira , gravado no último mês em Londrina (PR).

Com composição de Mateus Félix e Léo Souzza , a canção conta a história da própria boiadeira e traz na letra os sentimentos vividos pela cantora junto às suas raízes. A faixa que vem emocionando o público desde a gravação, já está disponível em todas as plataformas de streaming e em vídeo, no YouTube oficial da artista.

Minha Herança promete ser uma das canções mais fortes e especiais já lançadas por Ana Castela .

Resgatar as raízes e manter a herança de sua vida, é com esse sentimento que a boiadeira reuniu nomes consagrados da música sertaneja para cantarem grandes sucessos que fizeram parte da sua vida e de toda a família. Eduardo Costa, Gino & Geno, Rio Negro & Solimões, Perla Paraguaia, Jayne, Paula Fernandes, Mato Grosso & Mathias, Trio Parada Dura, Gian & Giovani e Léo & Raphael foram as participações presentes no novo projeto.

“Com toda certeza essa é uma das minhas canções favoritas, me emocionei desde a primeira vez que ouvi e no dia da gravação não pôde ser diferente, eu quase não conseguia cantar. Espero que ela possa emocionar e tocar o coração de todos vocês” , comenta a artista.

Confira: