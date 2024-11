Humberto Maruchel “Ainda estou aqui” lidera nas bilheterias no fim de semana de estreia

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, liderou as bilheterias no fim de semana de estreia, conforme dados da Comscore. A produção arrecadou R$ 8,6 milhões nos primeiros quatro dias de exibição, atraindo mais de 300 mil espectadores aos cinemas.





O longa também se tornou a segunda maior bilheteria de estreia no Brasil, ficando atrás apenas de "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", que obteve R$ 3,3 milhões no seu primeiro dia. Durante o fim de semana, "Ainda Estou Aqui" superou produções de Hollywood, como "Venom: A Última Rodada" e "Todo Tempo que Temos".





Conheça o filme

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa é baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua família durante os anos de repressão da ditadura militar no Brasil. O enredo foca na incansável busca de Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, pelo paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, desaparecido após ser capturado por agentes do regime.





Prêmios

O filme estreou em agosto na 81ª edição do Festival de Veneza e tem recebido elogios nos festivais de Veneza e Toronto. No Festival de Veneza, a produção venceu o prêmio de Melhor Roteiro, e Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz, concorrendo com grandes nomes como Angelina Jolie e Lady Gaga.





Além disso, "Ainda Estou Aqui" foi selecionado como representante do Brasil para a disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional, elevando as expectativas pelo reconhecimento da Academia.





Em outubro, Fernanda Torres foi homenageada pelo Critics Choice Awards durante uma cerimônia em Los Angeles. No entanto, a atriz estava no Brasil, ocupada com a divulgação de "Ainda Estou Aqui" em cabines de exibição. Em seu discurso de agradecimento, Torres destacou a relevância do filme como um registro histórico e cultural, especialmente em relação ao legado de Eunice Paiva.





“'Ainda Estou Aqui' não é um filme sobre o passado. É estranhamente e tristemente sobre o presente. Uma reflexão sobre a normalização da violência do Estado. A dignidade, força e perseverança de Eunice Paiva nos conduziram ao filme, e sinto que sou uma atriz diferente depois dessa experiência”, declarou a atriz.