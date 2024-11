Instagram/@lucasranngel 11/11/2024 Lucas Rangel e Lucas Bley

O dia 11 de novembro não foi uma data aleatória para Lucas Bley, que se casou com o youtuber e influenciador Lucas Rangel na última segunda-feira (11). Acontece que a data é a mesma do nascimento da mãe de Bley, que faria aniversário caso estivesse viva. O relato comoveu os fãs e seguidores.





Por meio das redes sociais, o marido de Rangel explicou o motivo de ter escolhido se casar em plena segunda-feira, além de fazer uma homenagem póstuma para a matriarca. "Mãe, chegou o dia do meu casamento! O dia 11/11 finalmente chegou! Sim! Onze de novembro! Hoje você estaria completando mais um ano de vida. Desde que você foi morar com Jesus, essa data se tornou vazia para mim", começou.





"Quando era criança, acordava antes de você no 11/11 para fazer café e levar na cama, mais para frente fazia homenagens, vídeos, dava presentes com toda minha mesada guardada, fui crescendo e colocava alarme no celular e fazia questão de ser o primeiro a dar parabéns", desabafou.





Lucas Bley ainda ressaltou a saudade que sente da mãe. O influenciador também afirmou que, se casar no mesmo dia do aniversário dela, foi uma forma de ressignificar a data.





"O primeiro 11/11 sem você acabou comigo. Não tinha sentido viver essa data sem te ver, minha vontade era dormir o dia todo e acordar só no dia 12. Pois é mãe, decidi tornar o seu dia o meu dia também. Decidi fazer dessa, a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida. O meu amor por você é algo que não consigo falar, escrever nem demonstrar a intensidade.. Como você faz falta mãe", explicou.





"Como sinto falta de falar mãe, sinto falta do seu abraço, do seu jeito único, se tem uma pessoa icônica que passou por esse mundo foi você! E por falar de pessoas icônicas, únicas e especiais, como eu queria que o Lucas te conhecesse, na verdade, ele te conhece porque o tanto que já falei de você, já mostrei fotos, vídeos, imitei, detalhei.. Ele sabe bem a sogra que tem, ele sorri quando falo de você e nossa família também conta da mulher que você foi", prosseguiu.





"Agora mãe, pensa numa senhora que tá toda, toda, porque vai te representar entrando comigo até o altar! Sim, a vó Livia só fala disso, tá numa ansiedade e toda orgulhosa principalmente por fazer o papel da filha dela. Ah, mãe, é aquilo que você sempre disse: Deus é bom o tempo todo! É misericordioso e o cuidado dEle comigo é fruto de muita oração sua! Obrigado por me deixar a maior herança de todas: os ensinamentos de Deus", escreveu.





Bley terminou o texto em homenagem à mãe com um agradecimento. "Isso é muito mais valioso que qualquer coisa de valor que você me deixou! Obrigado por ser meu exemplo, a pessoa que eu me espelho, o maior amor da minha vida, obrigado, mãe. Te amo para sempre. Saudades", finalizou.