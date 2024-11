Andréa Martinelli ‘Ainda estou aqui’

Estreia nesta quinta-feira (7) o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e inspirado no livro homônimo do jornalista Marcelo Rubens Paiva . A produção é um dos lançamentos nacionais mais aguardados do ano e já conquistou prêmios como Melhor Roteiro no Festival de Veneza e Melhor Filme na Mostra de São Paulo. Com essa trajetória, a obra é considerada a principal aposta do Brasil para concorrer ao Oscar.

A história de "Ainda Estou Aqui" é baseada em atos reais e um retrato da ditadura militar no Brasil, visto pela perspectiva da família de Rubens Paiva, pai de Marcelo, desaparecido em 1971 após ser preso pelo regime. No livro, o autor mistura suas memórias de infância com o relato de sua mãe, Eunice Paiva , que, após perder o marido, decide estudar Direito e torna-se uma renomada advogada, engajada na luta pelos direitos humanos.





O livro também narra momentos de sua vida adulta, quando enfrenta o diagnóstico de Alzheimer da mãe, mostrando a luta e resiliência de Eunice até seus últimos dias. A adaptação para o cinema alterna entre a visão de uma criança que pouco entende o cenário de violência e perseguição e a perspectiva de Eunice, vivendo o silêncio e a angústia após a perda do marido.

Segundo críticos, livro e filme se complementam, proporcionando uma experiência de grande impacto emocional e reflexão sobre os períodos sombrios da história do país. Desde o lançamento, o livro tem sido um dos mais vendidos nas plataformas digitais.