Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou nesta terça-feira (6) que fará em 2025 a última turnê da carreira. O cantor e compositor passará pelo Brasil, Europa e Estados Unidos entre os meses de março e novembro de 2025. Os valores dos ingressos variam de R$ 90 a R$ 1.580.





Intitulada como "Tempo Rei - Última Turnê", a sequência de shows é inspirada em um dos hits do musicista, a canção "Tempo Rei", feita em 1984 como uma resposta aos versos de "Oração ao Tempo", interpretada por Caetano Veloso, de 82.





As vendas gerais começam neste mês, no dia 22. No entanto, clientes do "Banco do Brasil" poderão comprar os ingressos da pré-venda já no dia 19. A abertura da turnê será em Salvador, na Bahia, e continua em outras cidades do país. A agenda internacional ainda não foi divulgada. As vendas serão feitas no site oficial www.giltemporei.com.br.

Confira as datas:

15 de março de 2025 - Salvador - (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - (Farmasi Arena)

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - (Farmasi Arena)

11 de abril de 2025 - São Paulo - (Allianz Parque)

12 de abril de 2025 - São Paulo (Allianz Parque)

07 de junho de 2025 - Brasília - (Arena BRB Mané Garrincha)

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - (Arena MRV)

05 de julho de 2025 - Curitiba - (Ligga Arena)

09 de agosto de 2025 - Belém - (Estádio Mangueirão)

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - (Centro de Formação Olímpica)

22 de novembro de 2025 - Recife - (Classic Hall)



