Mãe de Gabriel Medina manda indireta para Yasmin Brunet após medalha nas Olimpíadas

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, reviveu a polêmica da família com Yasmin Brunet após o bronze do surfista nas Olimpíadas de Paris na segunda-feira (5).

A matriarca comemorou a conquista e mandou uma indireta para a ex-nora ao citar que o filho voltou a treinar com o padrasto, Charles Saldanha. O atleta ficou afastado da família nas Olimpíadas de Tóquio na época em que era casado com a modelo.

"Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles, isso para nós é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meios chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Já vou avisando para os adversários, a gente está mais forte. Eles que esperem por nós", disse ela em entrevista a Cazé TV.

O rompimento de Medina com a família

Desde o início do relacionamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, a relação com a família ficou conturbada. Após o casamento, Simone afirmou que havia sido expulsa da casa onde morava em Maresias, litoral de São Paulo, e que não tinha mais contato com os filhos .

Simone e Charles Saldanha, padrasto do surfista, eram contrários à união com a modelo. A matriarca chegou a dizer em entrevista que Yasmin era controladora e que estava preocupada com a carreira do filho.

O clima esquentou quando ele diminuiu o repasse mensal que fazia à família. Segundo Simone, a quantia não se tratava de uma mesada, mas sim do pagamento que recebia como sócia da empresa que gerenciava a carreira do filho. A briga chegou a parar na Justiça.

