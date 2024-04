Reprodução: Divulgação/Rock in Rio Rock in Rio anuncia novas atrações

O Rock in Rio anuncia nesta terça-feira (23) três shows inéditos previstos para o dia 14 de setembro: a banda inglesa James, o ícone do blues contemporâneo Christone "Kingfish" Ingram, e a cantora Penélope, que se apresentará com os mineiros do Pato Fu.





James é uma das bandas de rock alternativo de maior sucesso comercial e artístico na indústria fonográfica. O grupo já vendeu mais de 25 milhões de álbuns e tem 42 anos de carreira.





Já o cantor destaque do blues Christone “Kingfish” Ingram virá ao Brasil pela primeira vez especialmente para o festival . A abertura fica a cargo de Penélope, que retorna aos palcos após 20 anos de pausa. Ela se apresentará com os mineiros do Pato Fu.





"Vai ser um dia para gostos variados no Palco Sunset. O Pop Rock, o Blues, o Indie Rock e o Rock Emo vão dar o tom da narrativa de curadoria do espaço nesta data", inicia Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World. A empresa criou o Rock in Rio e o The Town .





"O público vai ter a oportunidade de viver uma jornada incrível por meio da música, desde o retorno emocionante da banda Penélope ao lado do Pato Fu, até a energia e o som potente do blues do Kingfish. Também vamos passar pelos grandes sucessos do James, que é uma verdadeira instituição do rock alternativo, e fechar a noite com um show maravilhoso e repleto de hits do NX Zero. Será um dia inesquecível.”, finaliza.

