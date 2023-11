Reprodução/Instagram - 24.11.2023 Imagine Dragons e Lulu Santos estão entre as atrações do Rock in Rio 2024





O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira (24) novas atrações para a edição de 2024. Integram o line-up do festival a banda norte-americana Imagine Dragons e o cantor brasileiro Lulu Santos. O evento está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano.







Até o momento, outros artistas nacionais e internacionais já foram confirmados como headliners do Rock in Rio 2024. Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone e Ludmilla têm shows confirmados no festival, mas as datas das apresentações ainda não foram definidas.

O evento acontece na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos começam a ser vendidos em 7 de dezembro, às 19h. A venda inicial será do "Rock in Rio Card", que dá direito a uma entrada sem data, que pode ser definida após o anúncio de mais detalhes sobre a edição.

O grupo Imagine Dragons já passou pelo Brasil cinco vezes e realizou três apresentações no país em fevereiro deste ano. Veja abaixo o anúncio da banda e de Lulu no festival:









