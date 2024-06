Reprodução/Instagram Yuri Bonotto e Eliana

O que Celso Portiolli, Carlos "Ratinho" Massa, Celso Zucatelli, Mara Maravilha e Rafael Cortez têm em comum? O senso de humor e o timing para participar de trends no Instagram. Só foi Eliana Michaelichen publicar um post anunciando a sua contratação pela TV 'global' que eles correram para fazer o mesmo. Nas imagens, a famosa aparece descendo a escada, pegando o crachá da "líder de audiência" e saindo para trabalhar.

Reprodução/Instagram Eliana é a nova contratada da Globo: 'Realizada e feliz'

Yuri Bonotto, que está desempregado após o término do "Programa Eliana" no SBT, também entrou na onda. Vestido de bombeiro (assim como o seu personagem no extinto dominical), o rapaz reproduziu os passos da nova estrela da emissora dos Marinho: apanhou a carteira profissional, a pasta escrita "currículo" e seguiu à procura de emprego. Na legenda, pontuou: "O futuro? Só Deus sabe! É meme, tá?".

Esse "É meme, tá?" teve um motivo a mais: realçar que se tratava de uma brincadeira, já que muitas pessoas acabaram atacando o conteúdo produzido pelo âncora do "Domingo Legal". Sim, após sofrer algumas provocações, Portiolli precisou vir a público ressaltar que é amigo da loira. "Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte, não. Nossa amizade é linda", concluiu Celso.