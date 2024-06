Reprodução/Instagram Lhuis Mattos e Lucas Guedez

Ex-participante de duas temporadas do "De Férias com o Ex", da MTV, Lhuis Mattos desceu o sarrafo, por meio do X/Twitter, no também influenciador digital Lucas Guedez, assistente de palco do programa "Sabadou com Virginia", de Virginia Fonseca, do SBT.

"Esse é o pior tipo de viado que tem, o viado que tem que ser palhaço para ser aceito, o viado animador de circo. Ai, desculpa, mas não consigo ser assim, se for para 'estourar na internet' e ser um bobo da corte, prefiro mesmo ficar crescendo aos poucos sem forçar simpatia com ninguém", começou dizendo.





















Reprodução X/Twitter Print do post de Lhuis Mattos no X, antigo Twitter

Horas depois, no entanto, Mattos optou por apagar a postagem. Mas não sem antes ironizar as mensagens que recebeu dos fãs de Guedez, como "Ofender é diferente de opinar" e "Você foi infeliz nas palavras". "Eu tenho que ser a favor do que o tribunal da web quer? Me poupe", finalizou o rapaz. Xi!

Eu tenho que ser a favor do que tribunal da internet quer, me poupe. — Lhuis Mattos (@Lhuismattos) June 26, 2024