A chegada de Eliana na Globo está dando o que falar. Nesta quinta-feira (27), a apresentadora anunciou a ida oficial para a emissora após a saída do SBT. Para isso, a loira produziu um vídeo, em que desce as escadas de sua casa, pega o crachá e sai em direção à porta. Entretanto, o vídeo acabou virando uma trend entre os apresentadores das demais emissoras.



Um dos primeiro, e mais polêmicos, foi o do apresentador Celso Portioli. O sbtista, que agora possui um programa de sete horas na grade dominical da emissora, brincou em suas redes sociais com um vídeo descontraído pegando suas coisas para ir trabalhar no SBT. O vídeo dividiu opiniões nas redes.

Gente? Ocupando o horário que era de Eliana no SBT, Celso Portiolli refaz vídeo de apresentação da loira na Globo. pic.twitter.com/gK158uBPhn — PAN (@forumpandlr) June 27, 2024

Entretanto, Celso não foi o único. Veja alguns dos apresentadores que entraram na brincadeira.

Mara Maravilha

🚨VEJA: Depois de Celso Portiolli e Ratinho, Mara Maravilha também imita vídeo de Eliana sendo contratada pela TV Globo. pic.twitter.com/MZJmBtxop9 — CHOQUEI (@choquei) June 27, 2024





Ratinho

Depois do Celso Portiolli, o Ratinho resolveu imitar também a Eliana pic.twitter.com/3pFhKYgMQy — Televizona 📺 (@TeIevizona) June 27, 2024





SBT Minas Gerais

🚨AGORA: SBT Minas Gerais e Globo Minas Gerais fazem juntas satira de vídeo da Eliana deixando o SBT e chegando na Globo pic.twitter.com/d2KqR9bzUn — Didigo Santini (@DidigoSantini) June 27, 2024





Celso Zucatelli

🚨VEJA: Depois de Celso Portiolli, Ratinho e Mara Maravilha, Celso Zucatelli também imita vídeo de Eliana sendo contratada pela TV Globo. pic.twitter.com/SNa8NUWQTZ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 27, 2024





César Filho

Entrando na trend! Depois do Celso Portiolli, César Filho também entrou na "trend" criada por Eliana. O apresentador aproveitou para divulgar o jornal #SBTBrasil , que é exibido de segunda a sábado às 19h45.



Confira : pic.twitter.com/KuE3aojxTq — sbtistas Oficial (@sbtistasOFC) June 27, 2024





