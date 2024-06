Reprodução/Instagram Júlia Zanatta e Felipe Neto

Júlia Zanatta, que se envolveu na "polêmica da hidratação capilar" com a também deputada federal Erika Hilton no último dia 5, não gostou nada de ver uma postagem do influenciador Felipe Neto a seu respeito. Tanto que prometeu acioná-lo na justiça.

O material em questão diz respeito à tiara de flores que a parlamentar adotou como peça de seu figurino. Segundo o empresário carioca, o adereço é tido por muitos como um "símbolo" de apologia ao nazismo, ideologia surgida na Alemanha no período pós-guerra, responsável pelo Holocausto, que matou milhões de pessoas.

"Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a sua motivação. Porém, olha só, que curioso, ela tirou quando foi falar no parlamento europeu", satirizou o artista por meio de seu perfil no X/Twitter.

Aí não prestou. Além de compartilhar a captura de tela com a mensagem e uma foto de Neto com um acessório idêntico, Zanatta ainda escreveu: "Esse post veio do gabinete da ousadia? A gente sabe que ele é mau caráter, mas dessa vez se superou. O processo vem".

O processo vem. pic.twitter.com/GG2t6Kqn9V — Júlia Zanatta (@apropriajulia) June 13, 2024