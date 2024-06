Reprodução/SBT/Globo Celso Portiolli divide opiniões por 'ironizar' vídeo de Eliana na Globo

Celso Portiolli foi alvo de críticas por imitar o vídeo de apresentação de Eliana na Globo . Nesta quinta-feira (27), a apresentadora anunciou a ida oficial para a emissora após a saída do SBT.

Agora o apresentador entrou no horário da ex-colega de trabalho e resolveu refazer o mesmo vídeo que ela, mas a brincadeira não foi bem vista pelos internautas.

"Qual a necessidade? Falta de respeito com a colega", comentou uma seguidora; "Você é muito querido pelo público, não precisava fazer uma postagem semelhante a de Eliana. Quis conseguir o que com isto?", questionou outro; "Que troço sem necessidade!", criticou um terceiro.

Apesar das críticas, alguns internautas defenderam Portiolli. "É só uma brincadeira do Celso galera, ele é humorista também", "Ficou melhor que o original", "Ambos são sucessos e são amigos.... Sucesso para os dois", dispararam.





