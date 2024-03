Reprodução/Instagram Rafaella Justus

Na semana passada, a aparência de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e de Roberto Justus, deu o que falar na web. Com apenas 14 anos, Rafinha se submeteu a um ajuste de desvio de septo e aproveitou para corrigir as imperfeições de sua cavidade nasal, a fim de deixá-la mais harmoniosa com seu rosto.

A busca por esse tipo de simetria e autoconfiança tem levado várias pessoas, sendo muitas destas adolescentes, a "considerarem" certas intervenções para aperfeiçoar seus aspectos faciais. Nesse enredo, a rinoplastia estética por vídeo surge como uma alternativa arrojada em comparação ao método usual.

Pioneiro no Brasil na realização desse procedimento, o Dr. Regis Ramos, cirurgião plástico, listou suas vantagens. "Não tão invasivo, ausência de incisões cirúrgicas tradicionais, com menos trauma e diminuição de risco de reveses. Recuperação mais rápida, o que propicia o retorno às atividades normais em um período mais breve", garantiu o médico.





Dr. Regis Ramos





Ele citou, ainda, "pouquíssimo pós-operatório, pois a falta de cortes externos e suturas gera 'quase nenhuma dor e desconforto', frequentemente dispensando o uso de analgésicos. Os resultados também são mais rápidos. Abordagem personalizada para cada necessidade de mudança, assegurando uma maior satisfação do cliente".

Outro benefício é a customização: "Maior precisão na modelagem, proporcionando ajustes próprios, de acordo com as características e preferências estéticas do paciente!", afirmou o badalado profissional.

Além disso, a rinoplastia estética por vídeo oferece a vantagem de haver uma visualização detalhada em tempo real, viabilizando ao especialista realizar reparos precisos para obter êxito. "A tecnologia avançada utilizada proporciona maior segurança e eficácia, auxiliando para o contentamento dos que a procuram", assegurou Regis Ramos.