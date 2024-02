Reprodução Instagram - 19.2.2024 Rafaella Justus mostra resultado da rinoplastia

Rafaella Justus, de 14 anos, usou as redes sociais no último domingo (18) para compartilhar com os fãs o resultado de uma rinoplastia, intervenção estética realizada na região nasal. A mudança chamou a atenção dos internautas que repercutiram o momento.





"Rinoplastinada", escreveu Rafa, em tom de brincadeira, na legenda da publicação qu fez no TikTok. No vídeo, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus aparece cantando um dos maiores sucessos de Amy Winehouse, a canção "Valerie".





A princípio, o procedimento cirúrgico que Rafa Justus foi submetida teve como intuito corrigir um desvio de septo. No entanto, como já tinha o desejo de fazer uma mudança no nariz, a jovem também realizou uma rinoplastia.





"Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Porém, farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando" , contou Rafaella há pouco mais de uma semana.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: