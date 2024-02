Reprodução/Instagram A filha dos apresentadores se submeteu a uma cirurgia aos 14 anos





Rafaella Justus , de 14 anos, compartilhou com os seguidores a primeira foto após passar por uma cirurgia plástica, conhecida como rinoplastia. No registro, a filha do ex-casal Ticiane Pinheiro e Roberto Justus apareceu com curativos no nariz.

Na foto, a jovem está ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, que faz aniversário neste domingo (18). "Feliz aniversário, Paulaa. Dia da pessoa com a melhor vibe, que com sua alegria e luz, tudo se torna melhor, que consegue tudo com seu jeito trabalhador", escreveu Rafa na imagem.

"Minha parceira de skin care, fashion, make, fofoca e de vidas. Sou muito grata por ter você ao meu lado. Só quem te conhece sabe o privilégio. Você é a melhor 'boadrasta' que eu poderia ter. Te amo demais. Obrigada por tudo, sempre. Aproveite muito seu ano e conte comigo pra tudo", completou.

Mais cedo, a influenciadora compartilhou uma foto nos stories do Instagram fazendo suspense para mostrar o resultado do procedimento estético. "Cheiro de spoiler chegando... Será que é o nariz novo?", escreveu a jovem.

A filha dos apresentadores passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo no último domingo (10) e aproveitou para fazer a rinoplastia .

"Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias. Farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dia", comunicou Rafa.

Após a cirurgia, a adolescente abriu uma "caixinha de perguntas" na rede social e respondeu as curiosidades dos fãs. "Passando agora... O meu 'Face ID' (reconhecimento facial) não me reconhece com o esparadrapo e micropore para abrir o celular", relatou sobre um perrengue chique que já passou.