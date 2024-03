Reprodução/Instagram Jaquelline Grohalski

Alguns seguidores da ex-BBB Jaquelline Grohalski, ganhadora da décima quinta temporada do reality show "A Fazenda", da RecordTV, estão na maior bronca com a ex-sister e ex-peoa. O motivo? Uma ação publicitária que a noiva de Lucas Souza fez para a empresa DigiBank.

Com 56,17% dos votos, Jaque levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa





Um deles, inclusive, chamado Rafael Ribeiro, revelou à coluna Marcelo Bandeira, hospedada no site iG Gente, que já entrou em contato com a própria Jaquelline (pelo direct message no Instagram) e com o até então perfil da administradora, porém sem obter sucesso.









"A Jaque divulgou o link e ressaltou que a operadora estaria liberando o crédito para as 100 primeiras pessoas que efetuassem o cadastro na plataforma. Fui, cliquei e fiz o meu. Ela só se esqueceu de comunicar que o povo paga uma taxa de R$ 30,00 e outra de R$ 19,17 e que não há liberação nem envio coisíssima nenhuma. Isso é feio", indignou-se Ribeiro.

Divulgação Rafael Ribeiro cobra uma posição de Jaquelline por meio do Instagram





Além de mostrar os comprovantes dos depósitos (tanto o de R$ 30,00 como o de R$ 19,17), feitos em 26 de fevereiro de 2024, o rapaz anexou os prints dos comentários deixados para a cantora e biomédica, como "devolve meu dinheiro" e "deixe de enganar os outros".

Divulgação Um dos comprovantes enviados por Rafael Ribeiro





Procurada para se posicionar sobre o assunto, Jaquelline não retornou até o fechamento do texto. Ah, e, quando entramos em www.digibank.vip, aparece a seguinte mensagem: "Não é possível acessar esse site. Verifique se há um erro de digitação".

Reprodução/Instagram Um dos registros de Jaquelline Grohalski durante o confinamento





É válido citar, no entanto, que o youtuber Wesley Martins, do canal "Cartão Aprovado", gravou um conteúdo na semana passada, mais precisamente no dia 11 de março, alertando para o episódio citado por Rafael Ribeiro, sob o título: "Entenda tudo sobre o falso cartão DigiBank". Nele, o especialista em finanças mostra como funciona a "artimanha" e dá dica sobre como recuperar o valor perdido.